Коллаборанты в ОРДЛО сделали очередной шаг в сторону России, унизив украинский язык

Так называемый «глава» самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного и сделать русский единственной «официальным языком» на контролируемой боевиками территории, сообщает в понедельник российское агентство «ТАСС» со ссылкой на информационные ресурсы боевиков.

«Глава «ДНР» Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой народной республики, определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом «ДНР» с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пушилин внес на рассмотрение так называемого «парламента» боевиков законопроект, который предусматривает сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного.

При этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», – сообщили в так называемом «парламенте».

Напомним, что в июле 2019 году в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон закрепил, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и она обязательна для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Как известно, встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря.