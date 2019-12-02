Закон об особом статусе Донбасса: Медведчук вставил свои “5 копеек”

Кум нацлидера России Путина, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук внес 27 ноября в парламент соответствующий законопроект №2491. Документ был направлен на рассмотрение комитетом по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В приложенном к законопроекту сравнительной таблице указаны отличия от ныне действующего закона. В преамбуле предлагаемого Медведчуком документа убраны положения о «временном порядке организации местного самоуправления … в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Медведчук предлагает утвердить положение, что «исключительно в соответствии с настоящим Законом определяется особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Еще одно положение о временности («на период действия особого порядка местного самоуправления») Медведчук предлагает убрать из статьи 2 действующего закона.

В заключительных положениях документа (статья 10) Медведчук предлагает закрепить так называемую «формулу Штайнмайера».

Медведчук предлагает исключить пункт 4 статьи 10 закона, где содержатся положения о «выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины» и «соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе».

Ранее в поданном 22 ноября документе речь шла только об изменениях в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», говорится на сайте парламента.

Напомним, по данным российских СМИ, на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже будет закреплена «формула Штайнмайера».