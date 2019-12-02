Когда Украина “замерзнет”: в Кабмине дали прогноз на зиму

В Минэкоэнерго рассказали, когда, по их прогнозам, могут возникнуть проблемы с газоснабжением без транзита газа.

В наиболее холодные дни февраля и марта в Украине могут возникнуть технические проблемы с газоснабжением в отдельных городах, если Украина и РФ не заключат нового соглашения о транзите газа, заявил на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает «Экономическая Правда».

«Единственным техническим риском, который может быть – это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных хранилищ. В наиболее холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему», – сказал он.

В то же время министр выразил уверенность, что Украина и Россия договорятся о продлении транзита газа. Переговоры о транзите сейчас находятся на стадии технических консультаций, а в ближайшее время страны могут начать обсуждение характеристик будущего соглашения.

Напомним, что дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

«Газпром» считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК «Нафтогаз» считают, что скорее всего «Газпром» не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) «Гребеники» на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался «понять и простить» 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны «Нафтогаза», так и со стороны «Газпрома» в газовом споре.