Нормандская встреча: Зеленский рассказал о чем собирается говорить с Путиным

Зеленский в интервью «Der Spiegel» назвал условия выборов на Донбассе. Он озвучил три пункта, которые собирается обсудить на встрече в «нормандском формате».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что выборы на временно оккупированных частях Донбасса возможны только в соответствии с украинским законодательством и после деоккупации территорий. Такое заявление он сделал в интервью, обнародованном «Der Spiegel».

«Выборы пройдут по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, ЦИК. Если есть вооруженные формирования, ни одна партия туда не пойдет», – заявил Владимир Зеленский.

Самым сложным вопросом глава государства назвал контроль границы с Россией. По словам президента, он заявлял российской стороне, что не согласен с тем, как этот вопрос решился в Минских переговорах.

«Согласно с ними, сначала пройдут выборы, потом контроль над границей», – уточнил Зеленский.

Также он назвал три пункта, которые собирается обсудить с президентами России, Германии и Франции на «нормандской встрече».

«Первый – это обмен пленными с предсказуемыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия за это, и пока я не понимаю, почему Россия может противостоять этому. Но есть очень деликатные вопросы. Например, боевики на Донбассе подтверждают список заключенных, но у нас есть информация об очень разных числах», – заявил Зеленский.

Второй пункт – это перемирие, которое не установлено окончательно, несмотря на уменьшение количества обстрелов и жертв.

«И третий момент, прежде чем приступить к выборам, – это полный вывод всех незаконных воинских частей любого рода, в какой форме, с каким оружием. Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет», – заявил Зеленский.

Напомним, встреча в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит «нормандской четверки» 17 сентября, но Россия по «техническим причинам» не смогла принять участие в этой встрече. Российская сторона выдвинула условие для встречи – провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области.

Украина условия выполнила – возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского – 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.