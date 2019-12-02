Преступления Путина стали достоянием пассажиров российской электрички

В России впервые с момента оккупации Крыма и российской агрессии на Донбассе неизвестные провели провокационную акцию с распространением наглядной агитации по вопросам преступлений путинского режима.

В России в Ленинградской области на станции «Сиверская» в вагоне электрички развесили плакаты с осуждением преступлений нацлидера Владимира Путина. Подтверждающие фото появились в Telegram-канале «Baza».

«В частности, на листовках, которые были напечатаны в стиле фирменной продукции «РЖД», написали об аннексии украинского Крыма и трагедию в Беслане, которая унесла жизни детей», – говорится в сообщении.

Также на плакатах написали о теракте во время спектакля «Норд Ост» и про взрывы в 1999 году.

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом. В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом. В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом. В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом. Пред 1 из 4 След

«Кто автор этой импровизированной выставки, и как давно повесили плакаты, пока неизвестно», – отмечается в сообщении.

Российская полиция назвала произошедшее «экстремизмом» и пообещала найти типографию, в которой изготовили листовки.