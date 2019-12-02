Проблема модернизации России: экономист обозначил ловушки

Председатель Счетной палаты России Кудрин рассказал о ловушке, в которой оказалась Россия в результате правления путинского режима.

Россия оказалась в ловушке, которая мешает модернизации, рассказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на завершающей дискуссии Общероссийского гражданского форума. По словам Кудрина, стране не хватает необходимых для развития институтов и эту потребность понимают в правительстве, но построить такие институты не получается, сообщает издание «Znak.com».

Кудрин обозначил развилку, на которой оказалась Россия. Модернизация, по его мнению, в любом случае должна будет произойти, но она может случиться либо планово, по решению власти, либо спонтанно, из-за требований снизу. Последнее случилось в начале 1990-х, напомнил Кудрин: изменения, в результате которых в России появился свободный рынок и демократия, произошли из-за требований населения. Однако цена хаотичной модернизации оказалась высокой: распад страны, падение ВВП в два раза. «Спонтанная, хаотическая модернизация – очень дорогая», – предупредил Кудрин.

Если модернизации не произойдет вовсе, через некоторое время уровень жизни резко снизится, а государству станет еще сложнее удерживать огромную территорию, считает он. Кудрин напомнил, что в последние десять лет ежегодный рост экономики РФ составлял всего 1%. «Не считая революции, войны и распада СССР, это самый длинный период стагнации за последнее время», – сказал председатель Счетной палаты.

Алексей Кудрин выразил надежду, что власть все же выступит инициатором изменений в стране и система среагирует на проблемы, ведь экономический рост и сохранение конкурентоспособности – общий интерес. По его словам, чтобы обеспечить рост, России необходимо завоевывать международные рынки новыми товарами, а пока нашей стране по сути нечего предложить. В нынешнем году уровень экспорта снизится, и в дальнейшем, возможно, снижение продолжится, предупредил Кудрин.

Только единицы стран выбирались из похожих ситуаций без помощи извне, предупредил Кудрин. Многим развитым странам проводить модернизацию помогали внешние силы – например, Южная Корея и Япония модернизировались благодаря США.

По мнению Алексея Кудрина, подталкивать власть к модернизации должно и общество, которое благодаря новым технологиям получает новые возможности построения горизонтальных связей.