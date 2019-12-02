Единственный украинский экипаж победил в гонке на электрокарах

Команда EcoFactor во главе с основателем Сергей Вельчев в очередной раз приняла участие в серии «Germany 24h» от «Eco Grand Prix» и победила в гонке.

Команда «EcoFactor» преодолела все этапы на Tesla Model 3, сообщил после победы в гонках на своей странице в Facebook Сергей Суховский.

«Пока мы тратили отложенное на черную пятницу, в Европе наступила черная суббота. Ибо финальную гонку европейского чемпионата Eco Grand Prix – 24 Hours of Germany – собравшую 200 гонщиков на Tesla, Jaguar, VW, Opel, Hyundai, Kia, Renault выиграл единственный украинский экипаж», – отмечает победившая команда.

Украинские гонщики дебютировали наши этапом ранее в жаркой Испании и финишировали тогда с солидным отрывом последним.

«Но разведка боем дала примерное понимание как высчитывать пит-стопы и автомобиль с последним стартовым номером финишировал на первой позиции. Непонятно только, чем и во что думают старожилы», – отмечается в сообщении.

Geplaatst door Serhiy Sukhovskyy op Zaterdag 30 november 2019

«Eco Grand Prix», на которых победили украинские гонщики, проходили 29–30 ноября. Это событие – феномен среди автогонок, и проходит уже в 8-й раз и в них участвует Украина. Организатор – Rafael de Mestre, первый человек, совершивший кругосветное путешествие на электромобиле и основатель гонки «80 дней вокруг света на электромобиле», сообщает на странице команды «EcoFactor» в Facebook

«С каждым годом все больше участников приезжают на Eco Grand Prix со всех уголков Европы. В этот раз за звание победителя соревнуются 42 команды, среди которых: Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Roadster, Hyundai Kona, BMW i3 и Renault Zoe», – говорится в сообщении.

Geplaatst door Serhiy Sukhovskyy op Zaterdag 30 november 2019

Победителем становится команда, которая сделает наибольшее число кругов и на трассе и проедет больше всех километров. Каждая команда получила трехфазную розетку 32A и должна использовать свое зарядное оборудование – количество подзарядок не ограничивается. Гонка длится 24 часа.