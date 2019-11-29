Фейковые ОРДЛО снова замахнулись на всю Донецкую область: приняли спецальный “закон”

Оккупанты объявили о принятии «закона» о госгранице «ДНР», позарившись на всю Донецкую область. Принятый «закон» должен определить «порядок обозначения и защиты границы республики».

Так называемая «Народная Рада» самопровозглашенной «ДНР» приняла «закон» о государственной границе. Им граница «ДНР» определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014 год, сообщают российский «ТАСС» со ссылкой на информресурсы боевиков.

«Закон» единогласно поддержали в обоих чтениях. Так называемый «глава донецкого парламента» Владимир Бидевка заявил, что в «законе» не забыты люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине.

Он считает, что к моменту завершения войны «рубеж» будет проходить по линии соприкосновения. В его понимании, это не противоречит Минским соглашениям.

Как отметил инициатор законопроекта» Виталий Кравец, этот «закон» также определит «порядок обозначения и защиты границы республики».