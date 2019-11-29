Расправа над предшественниками: Пашинского не выпустили из-под стражи

Суд продлил арест Пашинского. Бывшего народного депутата оставили в СИЗО еще на два месяца.

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому до 29 января. Решение объявил судья Алексей Соколов в пятницу, 29 ноября, передает из зала суда корреспондент «Левого Берега».

Сторона обвинения просила продлить срок содержания под стражей до 4 февраля 2020 года, ссылаясь на то, что по мнению следствия, существуют риски влияния Пашинским на расследование, в том числе на свидетелей. Прокуроры считают, что на свободе бывший депутат может вынудить свидетелей изменить показания.

Кроме того, по словам прокурора, в деле нужно провести еще много следственных действий.

Сторона обвинения приобщила к ходатайству протокол допроса свидетеля – Татьяны Блыстив, которая была помощницей Пашинского с 2006 по 2014 год. По словам прокурора, она рассказала о том, что Пашинский говорил со своими адвокатами о необходимости закрытия производства и выделения производства в отношении Химикуса.

Также Блыстив, по словам прокурора, сказала, что между ней и Пашинским были конфликты по рабочим вопросам и один из них закончился угрозами в ее сторону. Она обращалась в правоохранительные органы, а впоследствии ее, как она считает, незаконно уволили.

Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Пред 1 из 7 След

Адвокаты Пашинского в свою очередь указали, что Блыстив является подозреваемой по другому делу о хищении в особо крупных размерах и у нее может быть интерес в даче показаний против бывшего начальника.

Адвокат Андрей Федур отметил, что считает подозрение необоснованным и заметил, что его подзащитный ни разу не отказывался от участия в следственных действиях, не влиял на свидетелей и не уничтожал улики. Поэтому он просил освободить Пашинского из-под стражи на поруки. Соответствующие заявления написали восемь бывших и нынешних народных депутатов.

Судья отказал в этом ходатайстве.

Адвокат отметил, что в материалах дела также есть допрос свидетеля Олийныка. Тот рассказал, что во время инцидента Пашинский выходил из автомобиля медленно и без оружия, и опроверг версию следствия об умышленном нанесении телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу.

Федур добавил, что после ареста Пашинского к Олийныку приезжали два человека на BMW серого цвета. По его словам, они угрозами приказали Олейнику дать показания не в пользу Пашинского. По мнению Федура, это были работники Государственного бюро расследований. По данному факту расследование не проводится.

Прокурор ответила, что Олийнык пять раз давал показания и постоянно их меняет. Писать заявление о получении угроз Олийнык писать отказался.

В ходе судебного заседания Пашинский сообщил, что в течение двух месяцев пребывания в СИЗО его допросили один раз. Других следственных действий не было.

Напомним, что Пашинский с 7 октября находится под стражей по старому делу об умышленном телесном повреждении жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).