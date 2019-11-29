Борьба с «русским миром»: гражданку Австрии осудили за призыв «Путин введи войска»

В Австрии суд посадил на 14 лет женщину, призывавшую Россию ввести войска. Многолетний срок оправдан четким сигналом − «антигосударственная деятельность нетерпима».

В Австрии суд приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнюю Монику Унгер, которая создала радикальную организацию «Staatenbund». Она пыталась «приказать» австрийской армии свергнуть существующую власть и просила военной помощи у российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал «Громадське».

Отмечается, что Монику Унгер осудили именно за участие в радикальной организации, которая пыталась свергнуть государственный строй, а не за призыв к РФ «ввести войска».

Во время оглашения приговора суд в южном городе Грац отметил, что многолетний срок гражданке оправдан четким сигналом − «антигосударственная деятельность нетерпима».

Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими членами движения, которые были арестованы в апреле 2017 года.

Второго заместителя Унгер, 71-летнего экс-сотрудника полиции, также признали виновным в госизмене и приговорили к 10 годам тюрьмы.

12 других членов были признаны виновными в «создании антигосударственной организации» и заключены на срок до 3 лет.

Организация «Staatenbund» была образована в 2015 году и выдала отдельным членам «дипломатические паспорта», а также собственные номерные знаки.