В связи с тем, что сотрудники ГБР Трубы, превысив свои служебные полномочия, отобрали у Маруси Зверобой флешку, на которой был записан Гимн Украины и украинские песни, группа сотрудников Центра «Миротворец», которая отвечает за один из проектов Центра – «Радио Миротворец» подготовила для Защитнице Украины искренний подарок – новую флешку с более 1200 лучшими украинскими песнями. Гимн Украины там тоже есть.

«В этом огромном песенном созвездии, собранном нами с любовью, есть много песен и София Федина, которая также страдает от политических репрессий со стороны Трубы по доносу адвоката студии «квартал 95» Александра Качуры», – говорится в сообщении Центра.

В «Миротворце» отмечают, что могли бы написать ей об этом в Facebook, но, поскольку сотрудники ГБР Трубы незаконно пользуются ее мобильным телефоном и читают всю частную и публичную переписку, мы обращаемся к волонтерам, чтобы найти пути передать ей наш подарок. Возможно все это ими и было совершено ради получения этой флешки.

«Советуем не тужить Маруси по утраченной флешке, потому что в ГБР Трубы, скорее всего, запрещают слушать украинскую песню, чтобы душа их сотрудников меньше тяготела к Украине и чтобы они могли без колебаний выполнять такие заказные дела, как Маруся», – подчеркивают в сообщении.

В «Миротворце» отмечают, что «пусть слушают и проникаются любовью к украинскому, может и о защите Украины станут больше думать», зато возможно меньше, – о выполнении заказных политических репрессий в отношении защитников Украины.

«Чтобы красивая украинская песня звучала и царила по всему ГБР, помогала добрым людям, которые там есть, а злых – делала хорошими», – пишет миротворец в заключении.