Нова атака на Ясько: зачем Мосийчук опубликовал фейк о ее страстном поцелуе с девушкой

Мосийчук опубликовал фото на котором девушки страстно целуются и утверждает, что одна из них – Ясько.

В сети появилась фотография поцелуя двух девушек, в одной из которых депутат VIII созыва от Радикальной Партии Игорь Мосийчук якобы узнал 28-летнюю главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардепа от «Слуги народа» Елизавету Ясько. Фото опубликовано в Telegram-канале Мосийчука.

Кадр Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале. При этом, кто вторая девушка на фото, он не указал. В то же время узнать Ясько на предоставленном фото невозможно.

Аналитик Игорь Соловей считает, что атаки на Ясько связаны с желанием Богдана Яременко (который является членом команды Коломойского в парламенте – к которой принадлежит и экс-депутат Игорь Мосийчук), «сбить» ее накануне предстоящего определения главы Комитета по международным делам. Яременко хочет сохранить влияние на Комитет и после своей отставки, поставив нужного ему человека. Ясько же ему не подконтрольна.

Не думайте що всеядний інфокіллер-ексдепутат поширював фейк про одного з найімовірніших кандидатів на пост голови… Geplaatst door Solovey Igor op Vrijdag 29 november 2019

Накануне Лизе Ясько снова припомнили ее двухмесячную стажировку в Москве в МГУ. В ответ депутат подробно описала как это было и какую проукраинскую деятельность она развернула среди российских студентов.

Как известно, глава Комитета по международным делам ВР Богдан Яременко «погорел» на любви к проституткам.