Тайные переговоры “Газпрома” и “Нафтогаза” в Вене: что известно

В Вене 28 ноября представители Украины и России провели переговоры по «сотрудничеству в газовой сфере». Этот раунд переговоров ранее не анонсировался, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

По данным ведомства, в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители «Нафтогаза» и компании «Оператор газотранспортной системы Украины».

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере – урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что они обменялись предложениями по решению «вопросов, стоящих перед сторонами», а также договорились сделать более интенсивной «совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни».

Что интересно, переговоры произошли не в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше. Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

Отметим, что в настоящее время между Украиной и Россией ведутся переговоры о заключении нового договора на транзит газа из-за того, что действующий 10-летний договор истекает 31 декабря 2019 года. Ежегодно транзит российского газа в Европу приносит Украине $3 млрд доходов – это больше, чем расходы страны на импорт газа.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» готовится к прекращению транзита газа через ГТС Украины с 2020 года. В частности, об этом свидетельствуют увеличенные объемы перекачки газа в Европу.

18 ноября в «Газпроме» заявили, что прислали «Нафтогазу» официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на один год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к «Газпрому» в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на «Газпром» наложил украинский антимонопольный комитет.

В украинском правительстве это предложение назвали неприемлемым. В «Нафтогазе» прислали официальный ответ, в котором предложили, чтобы «Газпром» погасил свой долг по решению Стокгольмского арбитража газом.

Отметим, что Украина на переговорах о транзите газа пытается заключить с Россией долгосрочный контракт на транзит газа сроком на десять лет с фиксированными объемами транзита, а также ответственностью сторон за нарушение соглашения. Кроме этого, по настоянию Украины и ЕС, новый контракт должны заключить по европейским правилам. Для этого в Украине приняли закон об анбандлинге «Нафтогаза», который предусматривает создание независимого от «Нафтогаза» «Оператора ГТС».

6 ноября в «Газпроме» заявили, что условиями для продолжения транзита газа через Украину является аннулирование требований Украины к «Газпрому» на $22 млрд и восстановление прямых поставок российского газа в Украину.