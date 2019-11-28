Драка Ляшко с Герусом: суд оказывает в аресте экс-депутата

Апелляционный суд отказал в аресте Ляшко. Мера пресечения в виде личного поручительства остается в силе.

Апелляционный суд Киевской области отклонил ходатайство прокуратуры об аресте лидера Радикальной партии, бывшего народного депутата Олега Ляшко. Решение было объявлено в четверг, 28 ноября, передает сам Ляшко опубликовав в Facebook видео со своим комментарием из здания суда.

Мера пресечения, избранная Бориспольским горрайонным судом 19 ноября, остается в силе. Суд тогда отпустил политика на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

Апеляційний суд відхилив вимогу прокурорів про мій арешт. Найбільша моя вина в тому, що ми боремся за Україну і українців! Geplaatst door Олег Ляшко op Donderdag 28 november 2019

Присутствующие на заседании приветствовали решение суда аплодисментами.

Напомним, что Ляшко подозревается в насилии над народным депутатом Андреем Герусом.

Ляшко и Герус подрались 6 ноября в аэропорту «Борисполь» из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России. На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.