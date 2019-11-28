Оккупированный Донбасс: вступили в силу новые правила пересечения линии разграничения

На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения. Это касается перемещения детей и ввоза товаров.

На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения гражданам с детьми. Теперь для этого достаточно иметь только свидетельство о рождении, а не загранпаспорт, сообщил на своей странице в Facebook советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Также упростилась процедура перемещения товаров через КПВВ.

«Устранено такое определение, как ручная кладь. КПВВ убрать невозможно, но упростить жизнь нашим людям реально и мы постоянно над этим работаем», – заверил Сивохо.

На странице Операции Объединенных сил в Facebook обнародовали полный перечень правил въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также выезда из них.

«Въезд и выезд лиц и транспортных средств, а также перемещении товаров осуществляется исключительно через определенные контрольные пункты. Их количество и местоположение определяется решением Командира Объединенных сил», – уточнили в штабе.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства нужно предъявить любой документ, определенный ст. 15 закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и иметь разрешение физического лица.

Украинцы въехать на временно оккупированную территорию могут при наличии паспорта гражданина Украины, загранпаспорта или временного удостоверения гражданина Украины, а также на основании разрешения физлица.

Дети до 14 лет могут въехать в сопровождении взрослого, с загранпаспортом или со свидетельством о рождении. Детям от 14 до 16 лет нужен загран или украинский паспорт, и также взрослый сопроводитель.

Нотариально-заверенное согласие на перемещение от второго из родителей или усыновителей не требуется, если ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении того же лица, с которым выезжал. Детям от 14 до 16 лет, которые учатся на контролированной украинской властью территории, можно перемещаться без взрослых, если у них есть справка из учебного заведения.

Граждане, которые выезжали на не оккупированную территорию с целью оформления документов, могут вернуться со справкой, выданной территориальным органом или подразделением ГФС.

Напомним, в октябре Госпогранслужба сообщила о новых правилах пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.