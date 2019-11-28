“Остаюсь дипломатом”: Зеркаль ушла из МИДа

Зеркаль подала заявление об увольнении по собственному желанию. Она уходит с должности замминистра, но остается дипломатом.

Заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль подала заявление об отставке по собственному желанию. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию», – написано в нем.

Зеркаль подчеркнула, что уходит с должности замминистра, но остается дипломатом и неравнодушным человеком.

Она также поблагодарила коллег, с которыми работала последние 5 с половиной лет и подчеркнула, что за время работы никто не давал команде поручения и не заставлял работать, а результат достигался благодаря не безразличию каждого.

Кожен з нас пише «книгу свого життя». Ці книги складаються з глав, розділів та підрозділів. Сьогодні в моїй книзі я… Geplaatst door Lana Zerkal op Donderdag 28 november 2019

Напомним, в мае 2019 года экс-президент Петр Порошенко назначил Зеркаль главой делегации для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу о захвате Россией 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

Впервые Зеркаль сообщила о желании уволиться в августе.

В международных судах вместо Зеркаль будет работать посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.