Не Майдан, война или Чернобыль: журналист рассказала откуда мир узнал про Украину

Основной интерес к Украине в мире был стимулирован процедурой импичмента президента США Трампа, в ходе которой активно разыгрывается «украинская карта».

Иностранцы больше узнали о существовании Украины не после Майдана, войны с Россией или сериала Чернобыль. А после возникновения Юкрейнгейта в США, пишет редактор отдела «Культура» издания «Левый Берег» Дарья Бадьор на своей странице в Facebook в сообщении доступном только для ее друзей.

«Вывод из миллиона коротких разговоров на кинофестивале: если вы думали, что об Украине все узнали в связи с Майданом, войной и сериалом «Чернобыль», то нет. Импичмент Трампа – вот наш главный инфоповод», – написала Бадьор.

Она также шутя предложила Netflixу запускать свои фильмы сначала в Украине, а уже потом во всем мире.

«Поскольку у нас уже доступен «Ирландец», а в некоторых странах – еще нет, потому что он идет в кино, придумали с финским продюсером за ужином схему: шантажировать Нетфликс, чтобы он выпускал у нас свои фильмы в прокат на две недели, а иначе будем грозить еще кому-нибудь импичмент устроить. Ви хэв вэри пауерфул пипл ин Юкрейн, ю ноу», – написала она.

Журналист также рассказала, что из-за этого импичмента все в мире теперь смотрят сериал «Слугу народа».

«В Финляндии его по телеку показывают вообще. Смешной сериал, говорят. «Итс нот фанни энимор фор ми», – говорю. «Хаха», – говорят они», – рассказала Бадьор.