Результат экономической блокады Крыма: условия службы военных хотят приравнять к Крайнему Северу

Результаты деятельности России в оккупированном Крыму привели к тому, что она вынуждена признать за военнослужащими право на особые льготы в связи с климатическими условиями.

Министерство обороны России предлагает в специально разработанном законопроекте (О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №1237) повысить зарплату контрактникам, проходящим службу в Крыму, сообщает на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк.

«Из-за «ухудшения климатических условий и обострения экологической обстановки». Речь идет о нехватке пресной воды в Крыму «в связи с перекрытием Северо-Крымского канала», – пишет журналист.

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Крым в документе предлагается приравнять к районам Крайнего Севера и другим местам «с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями» – высокогорье, пустыня и прочие безводные местности.

Министерство обороны России предлагает в специально разработанном законопроекте (О внесении изменения в приложение к… Geplaatst door Anton Naumliuk op Woensdag 27 november 2019

Напомним, что Россия превращает Крым в плацдарм для будущих территориальных захватов.