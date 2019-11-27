Бизнес продолжает бить российских коллаборантов гривной: от рекламы на ZiK отказалась еще одна компания

Группа компаний «Молочный альянс», после обвинений в поддержке российской агрессии, с 22 ноября отказалась от размещения рекламы на телеканале «ZiK», сообщается пресс-служба компании.

«ГК «Молочный альянс» с 22 ноября исключила канал «ZiK» со сплита в рекламных кампаниях брендов портфеля, и, пока этот канал не будет входить в канального сплита при размещении рекламных кампаний брендов группы компаний в будущем», – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в последнее время в интернете и в ряде групп в социальных сетях начала активно распространяться информация о брендов «Яготинське» и «Пирятин», их обвиняют в спонсировании российской агрессии: «Авторы обвинений акцентируют внимание потребителей на том, что, размещая рекламу на телеканале «ZiK» производители, таким образом, поддерживают российскую агрессию».

В ГК «Молочный альянс» объяснили, что заключали договор на размещение рекламы в начале 2019 года, когда канал принадлежал другим владельцам и «на канале работала команда независимых журналистов, которая боролась против российской пропаганды».

Напомним, что крупные рекламодатели прекращают свое сотрудничество с телеканалами «ZiK», «112» и «NewsOne», находящихся под контролем кума Путина Медведчука.