Стало известно требование, которое Путин выдвинет Зеленскому на встрече нормандского формата

Россия на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об этом на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии, передает российское агентство «ТАСС».

«Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения минских договоренностей…», – заявил Лавров

«Россия как член «нормандской четверки» сформировала рамки, которые легли в основу минских договоренностей. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины», – добавил он.

Лавров сказал, что обо всем этом стороны будут говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже, и «Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей».