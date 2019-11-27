Россия продлила сроки расследования “дел” в отношение украинских военных моряков

Россия продлила срок расследования по делу украинских военных моряков, которые были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском проливе. В их отношении следственные действия не запланированы.

В России на два месяца продлили срок предварительного расследования по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков, сообщил на свой странице в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.

Расследование продлили из-за необходимости проведения ряда следственных действий.

«Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года», – написал Полозов.

По его словам, следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников, кроме того, планируется допросить какого-то свидетеля, какого именно – не известно.

После этого обвиняемым и защите сообщат о завершении следственных действий и предоставят материалы дела для дальнейшего ознакомления.

«В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись», – добавил Полозов.

Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного… Geplaatst door Nikolai Polozov op Woensdag 27 november 2019

Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

20 ноября корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.

21 ноября в Гааге начались первые слушания «морского дела» относительно захвата украинских кораблей.