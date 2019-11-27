Стоимость угля без “Ротердам+” стала дороже

Отмена «Ротердам+» привела к двукратному росту цен на поставки угля закупаемого для своих нужд украинскими предприятиями.

Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией «Раксел», которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из России, пишет на своей странице в Facebook Олег Петриченко.

Филиал УЗ «Пивденно-Захидна зализныця» на этот год закажет 2900 т угля марки ДГ (13-100) по 4 140 – 4 380 грн/т с НДС. Цена получается вдвое выше сентябрьской цены по формуле «Роттердам +» в 1 867 – 1 966 грн/т, сообщает программа «Наши Гроші» со ссылкой на «ProZorro».

«Смотрите, тут российский уголь закупают вдвое дороже, чем по формуле «Роттердам+», но все Зе-эксперты и борцы с «Роттердам+» молчат как рыбы. Странно, да?», – подчеркивает Петриченко.

Без НДС цена закупки составляет от 3585 до 3 899 грн/т, а по формуле «Роттердам +» цена выходит 1867-1966 грн/т. И это при том, что «Роттердам +» включает в себя доставку в Украину и по Украине прямо до ТЭС.

Смотрите, тут российский уголь закупают ВДВОЕ дороже, чем по формуле "Роттердам+", но все Зе-эксперты и борцы с "… Geplaatst door Oleg Petrichenko op Dinsdag 26 november 2019

«То есть, с «коррупционной составляющей, на которой наживался Порошенко и Ахметов», выходит в два раза дешевле, чем без нее. Да?», – подытожил Петриченко.

Позже стало известно, что АО «Укрзализныця» отменила тендер на закупку 2,9 тысяч тонн российского угля для обеспечение пассажирских поездов на 2020 год, сообщает пресс-служба УЗ.

«Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке», – заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Отмечается, что пока никакие договора на поставку угля не заключены.

Информацию об отмене тендера обещают вскоре внести на веб-портал государственных закупок «ProZorro».