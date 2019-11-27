Трамп заблокировал военную помощь Украине оказывая давление на Зеленского

Трамп заблокировал оказание военной помощи Украине сразу же после телефонного разговора с Зеленским в конце июля.

Решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов было принято вечером 25 июля после разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает «CNN».

Об этом говорится в документах административно-бюджетного управления, которые были предоставлены комитету, который расследует дело импичмента Трампа.

Сообщается, что решение о приостановлении помощи сначало обсуждалось в начале июля. Однако уже 18 июля на одном из заседаний стало известно, что такое решение принято из-за Белого дома.

В начале сентября издание «The Washington Post» сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. «На меня никто не давил», – заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.