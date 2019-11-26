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С телеканалов Медведчука уходят крупные рекламодатели

Крупные рекламодатели прекращают свое сотрудничество с телеканалами «ZiK», «112» и «NewsOne», находящихся под контролем кума Путина Медведчука.

ООО «Якобз Дау Эгбертс Украина» (Сумская область) приняло решение отказаться от сотрудничества с телеканалом «ZiK» подконтрольным куму Путина Виктору Медведчуку, говорится в сообщении пресс-службы компании, передают «Українські Новини».

Так, компания самостоятельно объявила, что с 22 ноября 2019 года реклама бренда кофе Jacobs перестала транслироваться на телеканале «ZiK».

Также в сообщении отмечается, что компания не сотрудничает и не планирует сотрудничать с телеканалами «112» и «NewsOne».

Но не только Якобс ушел с телеканалов Медведчука. Как сообщает «POLITua», вместе с ним ушли еще несколько крупных рекламодателей.

Таблица данных по рекламодателям телеканалов Медведчука.

Напомним, что после перехода телеканала «ZiK» под контроль Медведчука журналисты стали массово увольняться.

Журналисты начали уходить с телеканала «ZiK», как только его владельцем стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

Источник Українські Новини POLITua
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