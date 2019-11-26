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ГБР “умывает руки”: Труба назвал “крайнего” по делам Майдана

Глава ГБР снимает с себя ответственность за прекращение следствия по делам Майдана, перекладывая всю ответственность на Генпрокуратуру.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отрицает, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР, сообщил глава ГБР в своем Telegram-канале.

«Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности», – завил глава ГБР.

По словам Трубы, ГБР пока нечего расследовать – Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию – там тысячи томов. Директор ГБР говорит, что по законодательству ГПУ должна передать материалы в течение трех месяцев – и этот процесс не зависит от ГБР.

Из 114 уголовных производств в отношении преступлений времен Евромайдана в ГБР переходит меньше половины – около 50.

Труба уверяет, что следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование. Назначен также и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об участии в расследовании следователей ГПУ руководитель ГБР говорит, что речь идет не об автоматическом переводе, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора.

«Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно иметь место. И наконец: я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суды, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново. Мы будем выкладываться на все 100%, мы готовы сотрудничать с адвокатами семей, следователями ГПУ, со всеми гражданами, чтобы по делам Майдана Украина получила ответ», – подчеркнул Труба.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская 6-й день голодает против остановки дел Майдана.

Что было ранее: Труба жаловался, что из-за недостатка следователей расследование дел Майдана, которые передадут ГБР из прокуратуры, затянется. «5 тысяч томов материалов, которые будут переданы новым следователям. 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала. На время это остановит расследование», – отмечал он.

В Генпрокуратуре убеждали, что следствие на время передачи дел не будет останавливаться.

Источник POLITua
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