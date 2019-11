Сенцов призвал европейских политиков не верить Путину

Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить нацлидеру России Владимиру Путину и не договариваться с ним в обход Украины. Он сделал такое заявление во время речи в Европейском парламенте, где он выступил как лауреат премии Сахарова 2018 года.

«Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом», – сказал Сенцов.

Он отметил, что у Европейского союза сейчас много внутренних проблем, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать Украине.

«В ЕС сейчас много внутренних споров, разногласий, конфликтов. Как развиваться, как реформироваться, что делать дальше? Как говорят у нас: нам бы ваши проблемы. У нас все намного тяжелее. У нас старая коррупционная система в стране, которая до сих пор не изменена. У нас вооруженная агрессия, каждую неделю гибнут военные. Это другой уровень проблем», – сказал он.

Сенцов подчеркнул, что Украина рассчитывает на Европейский союз и у нее нет другого пути развития, кроме как интеграции с ЕС.

«Страна, которая, наверное, сейчас является самым большим еврооптимистом в мире – это Украина. Для нас нет другого пути развития, другого выхода. Это вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах и которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть арестованы прямо в этот момент», – сказал он.

Сенцов также поблагодарил Европарламент за премию Сахарова.

«Андрей Сахаров, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел… Я никогда не мог себе представить, что когда-нибудь мое имя будут ставить в один ряд с этими людьми. Это большая честь и большая ответственность. Спасибо вам за это», – сказал режиссер.

