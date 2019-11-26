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Расправа с оппонентами: ГБР подготовило подозрение депутатке Федине

ГБР подготовило подозрение депутатке Федине за угрозы Зеленскому. Видео в Facebook обернулось громким уголовным делом.

Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутатке Софии Федине из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба ГБР.

26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

«Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – говорит на этом видео Федина.

«Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», – подчеркивает она.

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка “Европейской солидарности” на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.

Напомним, что в 2018 году силовые органы задержали депутата Верховной Рады Надежду Савченко по подозрению в подготовке теракта в центре Киева.

По версии следствия, в правительственном квартале должны были быть обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Савченко сейчас на свободе, но под судом.

Источник ГБР
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