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ПриватБанк и Джулиани не договорились о совместных действиях против Коломойского

Юристы «Приват банка» вели переговоры с адвокатом Трампа Джулиани о совместных действиях против олигарха Коломойского в американских судах.

Юристы «Приват банка» обращались за помощью к адвокату Трампа Руди Джулиани, но стороны не пришли к согласию, сообщает издание «Bloomberg».

Отмечается, что Джулиани предлагали принять участие в гражданском процессе против бывшего владельца банка Игоря Коломойского.

«Они, юристы, хотели знать, сможет ли Джулиани, который критиковал в Twitter этого человека – Игоря Коломойского, – помочь в их гражданском процессе», – говорится в материале.

По информации издания, юристы ПриватБанка решили встретиться с Джулиани, чтобы выяснить, есть ли у него информация, касающаяся Коломойского.

«С августа Джулиани дважды встречался с представителями банка в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, однако в итоге стороны не пришли к согласию.

Во время этих встреч Джулиани прокомментировал отчет фирмы «Kroll», которая занимается корпоративными расследованиями по «Приват банку». По словам адвоката Трампа, в этом отчете изложены «проблемные действия нескольких украинских олигархов, включая Коломойского», – говорится в статье.

В то же время в «Приват банке» ответили агентству, что «ни в каком виде» не рассматривали возможность привлечения к процессу Руди Джулиани.

В «Quinn Emanuel» никак не прокомментировали «Bloomberg» вопрос о встрече Джулиани с юристами «Приват банка».

Bloomberg ранее сообщал, что нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского.

Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах.

Дело касается похищения миллиардов долларов с украинского «Приват банка» и приобретение за них офисных зданий и бизнеса в США.

Отмечается, что Коломойский находится под следствием Федерального бюро расследований и Федеральной прокуратуры США.

Источник Bloomberg
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