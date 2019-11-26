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Разведение сил в Петровском: боевики устроили провокацию накануне раунда переговоров в Минске

В штабе ООС заявили о провокациях боевиков возле участка разведения войск. Они открыли огонь в сторону украинских позиций.

Утром 26 ноября пророссийские вооруженные формирования дважды открыли огонь из гранатометов и пулеметов рядом с позициями украинских военных неподалеку н.п. Старогнатовка Донецкой области. На странице Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что это может быть провокацией накануне встречи в Минске.

Так, огонь велся по направлению от н.п. Петровское, которое находится в непосредственной близости к участку разведения войск №3.

«Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать ответный огонь накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, хотят обвинить наше государство в нарушении Минских соглашений», – уточнили в штабе.

Объединенные силы ответный огонь не открывали.

ПРОТИВНИК ЗНОВУ ПРОВОКУЄ Зокрема, сьогодні вранці, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації здійснили 2…

Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Maandag 25 november 2019

Напомним, разведение сил и средств неподалеку Петровского началось 9 ноября, его практическая часть завершилась 11 ноября.

13 ноября на этом участке стартовало разминирование территорий, в ходе которого нашли более 85 взрывоопасных предметов.

Источник Пресс-служба Штаба ООС
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