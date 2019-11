Глупая шутка: ведущий «Fox News» поддержал войну России

Ведущий телеканала «Fox News» Такер Карлсон в эфире своей программы заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Однако в конце передачи «Вечер Такера Карлсона» он решил добавить, что это было шуткой, сообщает издание «Daily Beast».

Изначально темой разговора между ведущим и гостем его программы, бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном, был процесс импичмента президента Дональда Трампа. Карлсон заявил, что поддержка импичмента среди населения резко упала, на что Гудстейн ответил, что около 70% респондентов опроса Washington Post убеждены, что президент США сделал что-то не так в так называемом украинском скандале.

Карлсон решил быстро поменять тему беседы на вероятную причастность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера к правонарушениям в Украине. Затем ведущий продолжил настаивать на том, что Трамп не оказывал давления на украинского президента Владимира Зеленского и не вынуждал его открыть расследование против своих политических конкурентов. При этом он задавался вопросом, «почему это то, о чем мы должны заботиться».

«Потому что люди умирают на передовой», – ответил ему Гудстейн, но был прерван ведущим.

«Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Почему я не могу болеть за Россию? Что я и делаю», – заявил ведущий.

Далее он продолжил подшучивать над Гудстейном за то, что тот выразил тревогу относительно России, и только в самом конце своей передачи, когда его цитаты уже разнесли в соцсетях, заявил, что его слова о России и конфликте были шуткой.

«Прежде чем мы уйдем, в начале шоу я отметил, что болею за Россию в противостоянии между РФ и Украиной. Конечно, я шучу. Я болею только за Америку – насмехаясь над одержимостью, которую имеют многие левые», – подытожил ведущий.

Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9

— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 26, 2019