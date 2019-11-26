Импичмент Трампа: Фирташ рассказал о своих контактах с Джулиани в деле Байдена

Фирташ отрицает, что финансировал действия Джулиани по поиску компромата на бывшего вице-президента США Байдена.
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ заявил, что не располагает информацией в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и не финансировал ее поиск, сообщает «The New York Times».
«Хочу сказать одно, я не располагаю информацией, я никого не финансировал, кто мог бы собирать такую информацию и с моей стороны большой ошибкой было бы, если бы я решил присоединиться к этой битвы», – заявил Фирташ.
Усилия личного юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поиске негативной информации в одного из основных политических оппонентов Трампа – бывшего вице-президента США Джо Байдена – оказались в центре расследования, которое проводят комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента.
Фигура Фирташа привлекла к себе внимание в ключе этих расследований после сообщений о его общении с Джулиани.
Один из партнеров Джулиани заявил «The New York Times», что предлагал олигарху помочь решить его проблемы с Министерством юстиции США, если он наймет двух юристов, сотрудничавших с Джулиани над получением компромата.