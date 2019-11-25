Канада собирается снять санкции с Портнова

Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не объяснит, почему их надо продолжить.

Если Генпрокуратура Украины не сообщит правительство Канады о наличии оснований для продолжения санкций против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, то с него их снимут, рассказали «Радио Свобода» два информированные источники в правительстве Канады.

«Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели», – сообщили изданию источники.

Экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов был внесен в список Положения о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина), который был введен в действие 5 марта 2014 года.

Данным решением замораживались все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, кому-либо в Канаде и канадским гражданам независимо от места их нахождения запрещалось вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Напомним, что Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, замглавы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд признал «действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года – недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права».

В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.

В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он «незаконно завладел» своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.

В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.

Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье «государственная измена».

В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.

Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.

19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.

После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.

16 августа Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался Портнов.

2 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с Министерства юстиции и Госказначейства почти 7 млн грн в его пользу.