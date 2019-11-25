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Большой передел госсобственности: полтысячи предприятий будут приватизированы

Зеленский поручил продать 500 госпредприятий.В министерствах согласовали приватизацию уже 415.

По состоянию на 25 ноября министерства согласовали приватизацию 415 государственных предприятий, единых имущественных комплексов и пакетов акций, говорится в сообщении Фонда государственного имущества, где в понедельник обнародовали список из 76 новых объектов, которые подлежат приватизации.

Самое большое количество объектов передали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерство инфраструктуры. Среди переданных объектов – Скадовский морской торговый порт, морской торговый порт «Усть-Дунайск», «Институт титана», Львовский государственный ювелирный завод, государственная авиационная компания «Херсон-Авиа» и другие.

Также в ближайшее время ожидается передача в ФГИ для приватизации 339 объектов от Минэкономики.

После подготовки эти объекты планируется выставить на аукционы через 45 электронных площадок в системе «ProZorro.Продажи». На сегодня там уже выставлены 164 объекта малой приватизации.

Напомним, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В октябре Верховная Рада отменила список из более тысячи предприятий, не подлежащих приватизации.

В ноябре Зеленский поручил передать на приватизацию 500 предприятий до конца года.

Источник Фонд государственного имущества
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