Генпрокурора Рябошапку обвинили в дискредитации судебной власти

Высший совет правосудия обвинил Рябошапку в дискредитации судебной власти. В заявлении подчеркивается, что «ни одна реформа не должна превращаться в кампанию по дискредитации судебной системы».

Высший совет правосудия выразил протест в связи с заявлениями генерального прокурора Руслана Рябошапки в интервью «Настоящему времени». Члены совета считают, что генпрокурор дискредитирует судебную власть, сообщает пресс-служба ВСП.

Рябошапка в интервью сказал, что судебная система осталась «закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют». По его словам, «пленки Вовка» из Окружного административного суда Киева вскрыли только одну сотою того, что происходит в судебной системе. Рябошапка также высказался за «радикальные меры» и общение «с саботажниками в рамках Уголовно-процессуального кодекса».

Члены Совета считают подобные высказывания недопустимыми.

По мнению ВСП, в заявлениях Рябошапки прослеживаются «опасные практики ручного управления системой прокуратуры».

«Когда подобные заявления звучат в контексте внедрения изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», то они нивелируют цели судебной реформы и новой реформы прокуратуры, а не способствуют их реализации. Ни одна судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитации судебной системы или инструмент ее институционального разрушения», – сказано в публичном обращении ВСП.

Напомним, что в начале ноября в Украине вопреки позиции судебной власти вступили в силу поправки к закону «О судоустройстве и статусе судей».

Закон предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (его еще предстоит сформировать) до 7 апреля 2020 года.