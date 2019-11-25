Удвоилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Зеленскому

У украинцев стало меньше уверенности в правильном движении страны. Оптимистов сейчас 36%, а в августе было 50%.

Тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, снова стало больше, чем оптимистов, свидетельствует социологический опрос фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, проводившийся 4-19 ноября. В ходе исследования, которое финансировалось представительством Европейского Союза в Украине, опросили 2041 респондента. Погрешность – не больше 2,3%.

Опрос показал, что 36% граждан считают, что Украина движется в правильном направлении, 39% уверены, что направление движения Украины сейчас является неправильным.

В правильности движения страны преимущественно убеждены избиратели партии «Слуга народа» (50% считают направление движения правильным, а 25% – неправильным), тогда как избиратели пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Европейской солидарности», наоборот, уверены в обратном: соответственно, 69% и 74% оценивают направление движения страны как неправильное.

Сразу после выборов уверенности в правильности направления движения было значительно больше: в августе 2019 50% считали направление движения правильным, а 23% – неправильным.

В то же время нынешние результаты намного лучше, чем были до выборов. В августе 2018 года только 11% украинцев считали, что Украина движется в правильном направлении, а 72% были уверены, что направление движения неправильный.

Главным ожиданием украинцев от президента Владимира Зеленского и его команды является прекращение огня на Донбассе и повышение зарплат.

Респондентам предложили назвать до пяти вариантов ответа на вопрос, какими должны быть первоочередные действия новой власти.

Результаты получились следующими:

• прекращение огня на Донбассе – 73,7%;

• улучшение жизненных стандартов людей (зарплат и пенсий) – 51,3%;

• сокращение тарифов – 37,4%;

• наказание чиновников, виновных в коррупции – 35,3%;

• сокращение влияния олигархов на политику – 27,8%;

• повышение качества медицины – 21,1%;

• возвращение Крыма – 13,1%;

• отмена неприкосновенности депутатов – 9,9%;

• объединение страны – 9,9%;

• активизация сотрудничества с ЕС и НАТО – 9,3%;

• укрепление украинской армии – 8,8%

• реформирование образования – 6,6%;

• налаживание сотрудничества с Россией – 4,6%;

• введение народовладия (референдумы, петиции) – 4,2%;

• предоставление официального статуса русскому языку – 3,1%;

• другое – 2,2%;

• сложно сказать – 2,2%.

Пока что, судя по результатам опросу, новая власть соответствует ожиданиям населения.

Первые шаги деятельности президента Зеленского и его команды положительно оценивают 62% респондентов, негативно – 23,9%.