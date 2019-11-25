Предел терпения исчерпан: в России заметный рост числа протестных акций

В новом докладе «Как протестуют россияне» специалисты центра отмечают, что с октября в стране произошло более 580 акций протеста, а с начала года – 1443. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. При этом за первые три месяца в России было зафиксировано 429 значительных акции протеста, во втором квартале показатель вырос до 434, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социально-трудовых прав (ЦСТП), передает российское издание «КоммерсантЪ».

Руководитель группы мониторинга ЦСТП, доцент Пензенского госуниверситета Анна Очкина назвала «знаковым» преодоление отметки 580 протестных акций. Самым протестным оказался поселок Шиес в Архангельской области, жители которого выступают против строительства мусорного полигона. Протестующих поддержали ряд жители ряда российских городов, в том числе Москвы, Волгограде и Тюмени.

«Московские протесты в поддержку честных выборов в Мосгордуму стоят на втором месте, но по количеству участников выбиваются в лидеры, так как только 10 августа на акцию «Допускай» в Москве вышли более 50 тыс. человек», – заявляет Очкина.

Протестные акции в столице нашли поддержку и в регионах, добавила она. В знак солидарности со столичными горожанами на уличные пикеты в регионах выходили в среднем 200-300 человек.

По словам Очкиной, наличие взаимной поддержки россиян в протестах говорит о том, что российское общество перешло в «другое социальное качество» по сравнению с 2016-2017 годами. Ключевым фактором, переломившим сознание россиян, стала пенсионная реформа в 2018 году.

Также заметное место в протестной картине заняли выступления врачей во многих регионах и акции в поддержку якутского шамана Александра Габышева, который в марте объявил о «походе на Кремль», с целью «изгнать Владимира Путина».

«Предел терпения в социальном секторе исчерпан», – резюмировала доцент Пензенского госуниверситета.