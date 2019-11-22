Великий комбинатор: Богдан совмещает госслужбу с другой деятельностью

Богдан неоднократно в своей карьере совмещал госслужбу с иной, запрещенной законом деятельность. Выяснилось, что Богдан был аккредитован в ЦИК, как журналист «плюсов» во время президентских выборов.

Глава офиса президента Андрей Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в Центральную избирательную комиссию как журналист телеканала «1+1» и обходил антикоррупционное законодательство на госслужбе за трех разных президентов, расследование «Схем», сообщает «Радио Свобода».

«6 февраля 2019-го года, в разгар предвыборной кампании по избранию президента Украины, «Телевизионная служба новостей «1+1» попросила аккредитовать Богдана Андрея Иосифовича в Центральную избирательную комиссию. Именно его фамилия была указана первой в перечне из 15-х журналистов «ТСН» на аккредитацию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан работал Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупции в правительстве Азарова – при этом не прекращая адвокатской деятельности. Занимал должность заместителя министра по Ющенко – и в то же время был руководителем частной адвокатской фирмы. Даже во времена Кучмы он был адвокатом – и одновременно помощником судьи.

Все это было запрещено целым рядом различных норм: закона о государственной службе, антикоррупционного законодательства. Того самого, за имплементацию которого сам Богдан и отвечал при Януковиче. «Схемы» обнаружили, как Андрей Богдан систематически в разные периоды своей карьеры несмотря на запрет совмещал государственную службу с другой деятельностью.