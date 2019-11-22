Расправа над командой Порошенко: экс-главу СБУ Грицака обвиняют в госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное расследование относительно бывшего главы СБУ Василия Грицака, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подробности дела не уточняются, но известно, что расследуется возможное совершение государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

«25 октября Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-глава СБУ Грицак», – заявили в СМИ.

Напомним, Василий Грицак возглавлял Службу безопасности Украины с июля 2015 года по 20 мая 2019. Его на этой должности сменил Иван Баканов, однако он был исполняющим обязанности. 29 августа Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и назначила на эту должность Ивана Баканова.