Адвокат по делам Майдана объявила голодовку: следствие по делам приостановлено на неопределенное время

Закревская объявила голодовку до возобновления расследований по делам Майдана. Рада сможет принять необходимые поправки в закон о ГБР не ранее 3 декабря.

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование. О своем решении адвокат сообщила в эфире программы «Право на власть».

«Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей», – сказала Закревская.

Заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане.

Об этом он сообщил в эфире программы «Право на власть».

Чумак отметил, что есть поименный список привлеченных к ответственности, однако он не может их разглашать.

«Видите, справка о лицах, привлеченных к ответственности за преступления на Майдане. Я ее взял с собой. Есть поименный список, но я не могу объявлять. Человек считается невиновным пока его вину не доказал суд. Но я могу назвать цифры. Генпрокуратурой сообщено о подозрении 300 человек, из них 33 чиновника, 163 работника органов МВД, в том числе 19 следователей, 14 прокуроров, 10 судов, и 50 гражданских лиц, которых называли «титушками», – сказал он.

По словам Чумака, в суд передано 81 обвинительных актов в отношении 174 лиц.

«По результатам досудебного расследования виновными в совершении уголовных правонарушений признано 20 человек, в отношении 19 лиц вынесены обвинительные приговоры. Это только ГПУ», – отметил главный военный прокурор.

«По всей стране в производстве этой категории сообщено о подозрении 445 лицам. Из них 48 высокопоставленных чиновников, 229 правоохранителей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры», – добавил Чумак.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично – к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.