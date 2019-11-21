Российского террориста-члена ИГИЛ задержали в Житомире

В Житомире задержали гражданина России являющегося руководителем одной из групп ИГИЛ. Мужчина скрывался на территории Украины, чтобы избежать ответственности за убийство.

В Житомире 21 ноября задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ. 30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал длительное время, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп», – уточнили правоохранители.

На территории Украины он прятался, чтобы избежать ответственности за убийство. Решается вопрос об его экстрадиции. Отмечается, что задержание проводили члены КОРД – полиции особого назначения.

Фото с задержания игиловца россиянина. Фото с задержания игиловца россиянина. Пред 1 из 2 След

Напомним, 15 ноября Служба безопасности Украины сообщила о задержании командира террористической организации ИГИЛ Аль Бара Шишани. Как оказалось, с 2018 года он жил в Украине, задержали его в частном доме возле Киева.