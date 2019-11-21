Охота на ведьм: в России разрешили признавать “иностранными агентами” и граждан

В России разрешили признавать людей «иноагентами» и запретили продавать смартфоны без российских приложений. Сейчас статус «иностранных агентов» в РФ имеют десять СМИ.

Государственная дума России в четверг приняла в третьем, окончательном чтении два спорных закона, сообщает пресс-служба Госдумы.

Первый закон разрешает признавать людей «иностранными агентами» за распространение контента СМИ-«иноагентов» и участие в его создании (если человек получает деньги из-за рубежа).

Сейчас статус «иноагента» в России имеют десять СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии».

Закон обязывает их учредить российское юридическое лицо в статусе «иноагента». Все информационные материалы изданий должны содержать пометку, что их распространяет СМИ-«иноагент».

Второй закон запрещает продавать «отдельные виды технически сложных товаров» без российского программного обеспечения. В качестве примера авторы закона приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».