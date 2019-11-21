Халтура: Конституционный суд забраковал законопроект “Слуг народа” об омбудсменах

КСУ забраковал законопроект Зеленского о дополнительных омбудсменах. Изменений в Конституцию будет меньше, чем хотел президент.

Конституционный Суд признал неконституционными отдельные нормы законопроекта №1016 президента Владимира Зеленского о новых омбудсменах (уполномоченных парламента), говорится в сообщении пресс-службы Конституционного суда.

Законопроектом предлагалось прописать в статье 85 Конституции Украины новый пункт 17-1, согласно которому Верховная Рада должна была получить полномочия назначать и увольнять уполномоченных Верховной Рады за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах, а также заслушивать их ежегодные доклады. Соответствующие изменения также предлагается внести в статью 101 Конституции Украины.

Сейчас в статье 101 Конституции Украины в Украине действует лишь институт уполномоченного Верховной Рады по правам человека, который осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека.

Конституционный Суд решил, что законопроект не отвечает ч.1 ст.157 Конституции, так как парламентский контроль потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

«Конституционный Суд предостерегает от введения такого контроля по соблюдению Конституции, который противоречит Конституции и может привнести юридическую неопределенность, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права – одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц», – говорится в заключении.

Введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных Верховной Рады «по соблюдению Конституции и законов в отдельных сферах» может привести к сужению сферы деятельности и полномочий уполномоченного Рады по правам человека.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд шесть законопроектов с изменениями в Конституцию.

Они касаются отмены адвокатской монополии; права президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы; права народа вносить законопроекты; введения дополнительных должностей омбудсменов; сокращения Рады до 300 депутатов; лишения депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы.