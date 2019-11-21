Троянский конь: Россия через полгода планирует запустить “Северный поток-2”

Россия планирует запустить «Северный поток-2» в середине 2020 года. Газопровод предназначен для поставок газа в обход Украины.

Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2» в середине 2020 года, сообщил в четверг вице-премьер России Дмитрий Козак, передает российское агентству «ТАСС».

«В середине следующего года», – сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод «Северный поток-2».

Министр энергетики РФ Александр Новак раньше говорил, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

«Северный поток-2» проложен по дну Балтийского моря. После завершения строительства он соединит поставщиков в России с потребителями в Европе и может сделать ненужной ГТС Украины. Пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта – Nord Stream 2 AG является «Газпром».