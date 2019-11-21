Гаагский трибунал: Россию будут судить за нападение в Керченском проливе на украинские корабли

В Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, сообщает агентство «Укринформ».

Слушания начались в 10:00, по местному времени. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос публичного доступа к материалам дела, процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Три украинских корабля «Бердянск», «Никополь” и «Яны Капу» с 24 членами экипажей были обстреляны и захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Генеральный штаб ВСУ опубликовал запись переговоров российских военных, которые участвовали в захвате. На этих записях говорится, что команда таранить украинский буксир «Яны Капу» поступила от руководства Пограничной службы ФСБ России.

Российский корабль «Дон» совершил два «навала», однако малые бронированные катера под таран не попали, поскольку оказались слишком маневренными. Зато во время одной из попыток «Дон» протаранил другой российский корабль «Изумруд».

Моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли еще 25 мая. Россия это требование игнорировала, как и требования Украины.

Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

18 ноября сообщалось, что Россия вернула Украине суда. Министр обороны Андрей Загороднюк расценил этот шаг как выполнение решения Морского трибунала.

20 ноября корабли прибыли в военную гавань города Очаков Николаевской области.Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал про плачевное состояние кораблей. По его словам россияне сняли с кораблей все что только можно,включая унитазы, плафоны и даже розетки. ФСБ опровергает эти сведения.

Российская ФСБ заявила, что вернула украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, говорится в ответе ФСБ на слова командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко о том, что россияне угробили корабли и «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», передает агентство «ТАСС».

«Катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», – говориться заявлении ФСБ.

Орнул.'"Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", – говорится в сообщении. "На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны". (с) Geplaatst door Andrey Soyustov op Donderdag 21 november 2019

Напомним, что в России с захваченных в Керченском проливе украинских кораблей было снято вооружение и оборудование, в таком состоянии корабли вернули Украине. Президент Зеленский заявил, что потребует восстановления угробленных судов.