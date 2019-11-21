Байден заявил о препятствовании выдвижерию в президенты: увидел руку Трампа и Путина

Бывший вице-президент Байден, опираясь на материалы по импичменту Трампа, заявил что президент США и нацлидер России Путин препятствую его выдвижению кандидатом в президента на предстоящих выборах.

Бывший вице-президент США Джо Байден почерпнул из слушаний по импичменту президента Дональда Трампа сведения, касающиеся предстоящих президентских выборов. Байден заявил об этом в ходе теледебатов претендентов на пост президента от Демократической партии США в эфире телеканала «MSNBC».

«Я узнал кое-что из этих слушаний по импичменту – я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом в президенты США», – заявил Байден.

«Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний», – добавил он.

Байден уверен, что имеет наилучшие шансы победить Трампа один на один.

Он также заверил, что в случае победы не будет давать указание генпрокурору начать расследование против президента США Дональда Трампа.

По его словам, если он победит в 2020 году, то не будет руководить Министерством юстиции «как это делает этот президент», – и позволит генеральному прокурору «вынести независимое решение».

«Если суд примет решение, что он (Трамп) нарушил закон, и он должен быть привлечен к уголовной ответственности, так тому и быть», – добавил Байден.

Комментарии Байдена последовали за вторым днем публичных показаний, состоявших на этой неделе в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, что демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп якобы призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.