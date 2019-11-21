Шпионский скандал в Сербии набирает обороты

По поручению президента Агентству военной безопасности Сербии начало расследовать сообщения о вербовке «российскими шпионами» высокопоставленного чиновника.

Президент Сербии Александр Вучич поручил Агентству военной безопасности страны расследовать появившиеся сообщения о вербовке «российскими шпионами» высокопоставленного чиновника, сообщила премьер-министр Ана Брнабич, передает агентство «Tanjug Exactly».

По ее словам, в четверг, 21 ноября, должна состояться встреча сербского президента с российским послом.

«Ситуация серьезная. Я вижу за этим попытку помешать тому, чтобы Сербия оставалась нейтральной в военном отношении страной», — отметил министр обороны Сербии Александр Вулин.

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Ранее сообщалось, что на появившемся в YouTube ролике видно, как «российский дипломат и военный разведчик Георгий Клебан» передает деньги человеку, который предположительно является высокопоставленным сербским чиновником.

Позже Агентство военной безопасности подтвердило достоверность видео и присутствие на нем офицера российской разведки. По сведениям RFE, речь идет о человеке, который до июня нынешнего года занимал должность помощника военного атташе России в Белграде.