Возврат катеров: Украина потребует от России восстановить угробленные суда

В России с захваченных в Керченском проливе украинских кораблей было снято вооружение и оборудование, в таком состоянии корабли вернули Украине.

Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных Россией катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу» в Очакове сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть «все что там есть», видеотрансляция брифинга президента в Очакове, передает «Украинская Правда».

«То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование», – заявил Зеленский.

«Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть. Параллельно мы готовы отремонтировать… Где-то три месяца – и все будет на ходу», – добавил он.

Фото возвращенных катеров. Фото возвращенных катеров. Фото возвращенных катеров. Пред 1 из 3 След

Зеленского в Очакове сопровождает посол Германии Анка Фельдгузен и посол Франции Этьен де Понсен, а также спецпред ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик.

18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» направляются домой.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически «угробили».

Напомним, что 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Трое украинских моряков получили ранения.

24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.