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Миллионы за украинский паспорт: россияне и боевики незаконно приобретали гражданство

Фото и материалов дела СБУ.

Граждане России и боевики квазиреспублик готовы платить миллионы за украинские паспорта.

СБУ разоблачила очередную попытку незаконной легализации в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок «ЛДНР». На этот раз незаконный механизм пыталась наладить жительница оккупированного Донецка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Первым «клиентом» стал гражданин РФ, бежавший из страны-агрессора в квазиреспублики и активно сотрудничавший с боевиками», – говорится в сообщении.

Сообщники вышли на милиционера из Славянска, который имел связи в миграционной службе.

За паспорт гражданина Украины ему предложили миллион рублей. Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис.

«Но злоумышленники просчитались: милиционер сразу обратился в СБУ», – подчеркивается в сообщении.

Фото и материалов дела СБУ.
Фото и материалов дела СБУ.
Фото и материалов дела СБУ.
Фото и материалов дела СБУ.
Фото и материалов дела СБУ.
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Задержали организатора схемы и россиянина в Славянске во время передачи остальных средств.

«Теперь у злоумышленников есть все шансы «легализоваться» в Украине – на ближайшие 15 лет за решеткой», – отмечают в сообщении.

Источник СБУ
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