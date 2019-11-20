Миллионы за украинский паспорт: россияне и боевики незаконно приобретали гражданство

Граждане России и боевики квазиреспублик готовы платить миллионы за украинские паспорта.
СБУ разоблачила очередную попытку незаконной легализации в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок «ЛДНР». На этот раз незаконный механизм пыталась наладить жительница оккупированного Донецка, сообщает пресс-служба ведомства.
«Первым «клиентом» стал гражданин РФ, бежавший из страны-агрессора в квазиреспублики и активно сотрудничавший с боевиками», – говорится в сообщении.
Сообщники вышли на милиционера из Славянска, который имел связи в миграционной службе.
За паспорт гражданина Украины ему предложили миллион рублей. Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис.
«Но злоумышленники просчитались: милиционер сразу обратился в СБУ», – подчеркивается в сообщении.
Задержали организатора схемы и россиянина в Славянске во время передачи остальных средств.
«Теперь у злоумышленников есть все шансы «легализоваться» в Украине – на ближайшие 15 лет за решеткой», – отмечают в сообщении.