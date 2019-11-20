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Российская шпиономания: ФСБ заявила о поимке военного шпионившего в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала военного, подозреваемого в шпионаже на Украину.

ФСБ в городе Аксай Ростовской области задержала российского военнослужащего, которого обвиняют в работе на украинскую разведку и государственной измене, сообщает российский «ТАСС».

По данным силовиков, он передавал секретные сведения о вооруженных силах России в Минобороны Украины. Утечка данных, по мнению службы, нанесла ущерб обороноспособности страны. Возбуждено уголовное дело.

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого. На основании этих кадров расследователи из Conflict Intelligence Team допустили, что речь может идти о 28-летнем Руслане Ахметбаевиче Артыкове 1991 из Ростова-на-Дону. Фотографию предполагаемого военного они опубликовали в Telegram.

«Имя задержанного не сообщается, но по кадрам из видео задержания военнослужащего нам удалось, предположительно, установить его личность. Задержанным может быть Руслан Ахметбаевич Артыков из Ростова-на-Дону 1991 года рождения», – пишут расследователи.

Фото военного опубликованное расследователи из Conflict Intelligence Team.

По данным,расследователей из Conflict Intelligence Team «военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Источник ТАСС POLITua
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