СБУ разоблачила российского террориста на Днепропетровщине

«Идейный» агент-провокатор российских спецслужб с Днепропетровщины призывал к терактам.

СБУ задержала жителя города Каменское, который распространял в соцсетях призывы к совершению терактов в день Достоинства и Свободы. Он был завербован представителем информационной группы «Сапфир», созданной ГУ Генштаба ВС РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

«Действуя по заданию вражеской спецслужбы, человек делал публикации притворяясь горячим проукраинским активистом», – говорится в сообщении.

На сотрудничество согласился бы по идеологическим соображениям, но это не мешало ему получать деньги от кураторов из России.

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«Мишенями для проведения террористических актов были выбраны админздания в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе», – отмечается в сообщении.

Действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне памяти погибших во время Революции Достоинства.

«Российские СМИ должны были сразу подхватить сюжеты об «украинском террор». Сейчас провокатор задержан и дает показания о своих связях с российскими спецслужбами», – подытожила пресс-служба СБУ.